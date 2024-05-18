Şehit Kabala için memleketinde ilk tören düzenlendi

Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde silahlı kaza sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Kabala'nın naaşı, memleketi Erzurum'da askeri törenle karşılandı. Şırnak'ta bulunan 23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen tören sonrası Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından Erzurum'a gönderildi.

Uçakla getirilen şehidin naaşını, şehidin ailesi, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve kent protokolü karşıladı. Şehidin bayrağa sarılı naaşı daha sonra Hınıs'ta defnedilmek üzere yola çıkarıldı.