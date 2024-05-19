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Giriş Tarihi: 19.5.2024

30 yıllık albay kripto çıktı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
30 yıllık albay kripto çıktı
İzmir'deki FETÖ soruşturmasında, 5 yıl NATO'nun Hollanda ve İzmir karargâhlarında görev yapan Albay Mehmet İmbat'ın (44) 30 yıllık kripto FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Ortaokul son sınıfta tanıştığı FETÖ'de 1993'ten beri yer alan İmbat'ın mahrem imamlarla sabit hatlardan 14 kez görüşme yaptığı, örgüte düzenli himmet verdiği, görev yaptığı birliklerde çalışan rütbeli subayları fişleyip bağlı olduğu mahrem imamlara bildirdiği tespit edildi. İmbat hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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30 yıllık albay kripto çıktı
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