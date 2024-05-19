Haberler Gündem Haberleri 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi
Giriş Tarihi: 19.5.2024 13:27

5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

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5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildi
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