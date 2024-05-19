5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/a0VYIDIAhZ