Başkan dayıdan 10 müdürlük daha

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'deki eş, dost ve akraba atamalarıyla ilgili, "Tavizimiz yok. Bursa, Balıkesir, Adana-Yüreğir'de tespit edilen akraba atamaları geri alındı" açıklamasında bulunmuştu. Ancak gerçek bambaşka çıktı. Adana'nın Yüreğir Belediyesi'nde Başkan Ali Demirçalı'nın, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ı görevden almadığı ortaya çıktı. Daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde spor müdürlüğü de yapan Aydoğan'a ayrıca 10 müdürlük bağlandı. Başkan Yardımcısı Hasan Aydoğan'ın kardeşi Kubilay Aydoğan'a da başkan dayısı tarafından Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne getirilip 2 müdürlük bağlandığı öğrenilmişti.CHP lideri Özgür Özel'in "Geri alındı" dediği atamaların geri alınmadığı tutanaklara da yansıdı. Adana'nın Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, başkan yardımcısı olarak atadığı yeğeni Hasan Aydoğan'ın belediyenin resmi yazışmalarında imzasının olduğu gün yüzüne çıktı. Aydoğan'ın 16 Mayıs 2024 yılında yapılan yazışmada başkan yardımcısı olarak imzasının bulunması dikkat çekti.