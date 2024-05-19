Başörtülü hâkimi reddeden avukata soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada sanık avukatının, mahkeme heyetindeki başkan ve üye hâkimin başörtülü olması nedeniyle reddi hâkim talebinde bulunmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Yaşananları 'eski Türkiye kafası' olarak nitelendiren Tunç, "Üzücü olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır" dedi. İşte Bakan Tunç'un paylaşımı: "Kadınların özgürlüğünü gasp eden 28 Şubat zihniyetiyle hareket etmek, hak arama hürriyetinin teminatı olan bir avukata yakışmamıştır. Anayasamıza göre kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Kadınlara ikinci sınıf muamelesi yapan, hak ve özgürlüklere hakaret eden bu tür olaylar artık geride kalmıştır. 22 yılda temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde bu tavır asla kabul edilemez."