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Giriş Tarihi: 19.5.2024

Kırım Tatar halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Kırım Tatar halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hâl ve şart altında savunmayı sürdüreceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırım Tatar Sürgünü'nün 80'inci yıldönümü. Kırım Tatarı kardeşlerimizi anayurtlarından kopartan, bugün hâlâ acısını kalbimizde hissettiğimiz büyük acılara neden olan bu elim hadiseyi hüzünle yâd ediyor, hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak gerek Kırım'da yaşayan gerek işgal sonrasında bölgeden ayrılmak zorunda kalan Kırım Tatarlarının haklarını her hâl ve şart altında savunmayı sürdüreceğiz" dedi.
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Kırım Tatar halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz
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