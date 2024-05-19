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Giriş Tarihi: 19.5.2024 13:32

Kumpas soruşturmasında 7 şüpheli adliyede

Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün 2 numaralı ismi olan ve firar eden Serdar Sertçelik’in iddialarında adı geçen ve gözaltına 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kumpas soruşturmasında 7 şüpheli adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin firari gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddialarına ilişkin 'Suç işlemek için anlaşmak', 'Adli yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs', 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltında 3 şüpheli sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken gözaltına alınan 4 şüpheli daha Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılık sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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Kumpas soruşturmasında 7 şüpheli adliyede
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