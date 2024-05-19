Sokak köpekleri için yeni formül

31 Mart yerel seçimleri nedeniyle TBMM çalışmalarına ara verdiği için gündeme getirilemeyen sokak köpekleriyle ilgili düzenleme konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde bakan ve AK Parti grup yöneticileriyle görüştü. İngiltere, Portekiz ve İtalya gibi Avrupa ülkelerindeki uygulamanın baz alındığı düzenleme taslağına göre her ilde barınak kapasitesine göre köpeklerin toplanması, etap etap kısırlaştırma ve aşılama yapılması öngörülüyor. Barınaklara toplanan köpeklerin sahiplendirilmesi için bir aylık süre verilecek. Sahiplenme olmazsa uyutma yöntemi devreye girecek. Bu yöntem ile bir yıl içinde sorunun önemli ölçüde çözülmesi hedefleniyor. Yapılan düzenlemeyi kamuoyunun iyi anlamasını sağlamak amacıyla rapor vatandaşla da paylaşılacak.