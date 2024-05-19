Sözünü unuttu parsel parsel satıyor

Bursa'da, yerel seçimler öncesinde kırsal mahallelerde seçim çalışmaları yürüten CHP'li Şükrü Erdem, Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin arsa ve taşınmazlarının satıldığını, başkan olması durumunda hiçbir taşınmaza dokunmayacağığını söyledi. Erdem, "Ben sizlere 5 yıl önce adaylığım dönemimde gelip 'yerlerinizi satmayacağım' demiştim. Şimdi de bu sözümün arkasındayım merak etmeyin. Satılmayan yerlerinizi satmayacağım ve sizin kullanmanız için hukuka uygun bir şekilde size tahsis etme yoluna gideceğim. Satan değil koruyan başkan olacağım" dedi. Seçimden sonra Erdem Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Erdem, başkanlığının henüz 2'nci ayı dolmadan, 9 kırsal mahallede toplam 55 arsayı ihale usulü ile satışa çıkardı. Büyüklükleri 300 ila 1000 metrekare arasında değişen arsalar, 28 Mayıs günü belediye hizmet binasının toplantı salonunda satışa çıkarılacak. Erdem'in önümüzdeki aylarda da bazı taşınmazları satışa çıkaracağı ileri sürüldü.Şükrü Erdem, seçim sürecinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik sarf ettiği sözlerle gündeme gelmişti. Bir kahvehanede seçim konuşması yapan CHP'li Erdem, "Öcalan hain değildi. Bunu devlet kendi kendine canavar yaptı. Siz bir konuda bana güvenin. Adam hain değil" demişti. Savcılık bu sözler üzerine Erdem hakkında soruşturma başlatmıştı.