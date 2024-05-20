Göçmen kaçakçılarına 14 ilde operasyon! 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Organizatörlerden; 37'si tutuklanırken 3 'ünün işlemleri devam ettiği öğrenildi. Operasyonlarda; suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilirken sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

İLLERDE DÜZENLENEN OPERASYONLAR

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli merkezli Kayseri, Manisa, Mersin, Eskişehir, Isparta, İstanbul ve Uşak'ta göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu; 25 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken bunlardan 25'i de tutuklandı ve 86 düzensiz göçmen yakalandı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonda; 7️ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken bunlardan 4'ü tutuklandı, 3️'ünün ise işlemleri devam ettiği öğrenildi. 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Ankara merkezli Bursa, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa' da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda; 8️ göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. 8️'i de tutuklandı.

"İNSAN TACİRLERİNE ASLA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.