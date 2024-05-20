Sokak köpekleri küçük çocuğa saldırdı

Yurt genelinde pek çok ilde olduğu gibi, Kocaeli'nde de başıboş sokak köpeği sorunu devam ediyor. Kısa bir süre önce İzmit Doğu Kışla mevkiinde bir vatandaşı ısıran, ardından Mehmet Ali Paşa'da bir ev kedisini parçalayan başıboş sokak köpekleri, bu kez de sokakta kendi halinde oyun oynayan bir çocuğa saldırdı.

Büyük Panik Yaşadı

İzmit ilçesi Kuruçeşme Hatipköy Sadıklar Sokak'ta meydana gelen olayda, ikamet ettikleri evin önünde oyun oynayan Bahadır E., bir anda sokak köpeklerinin hedefi oldu. Nereden geldiklerini görmediği köpeklerin saldırısına maruz kalan Bahadır E., çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Gözyaşları Eşliğinde Anlattı

Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Bahadır E. büyük şok yaşadı. Kolundan, bacağından ve karın bölgesinden yaralanan Bahadır E., ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Bahadır E. tedavisi sonrası taburcu edilirken, köpek saldırısı nedeniyle öfkelenen aile, yetkililerden başıboş sokak köpekleri sorununa kesin çözüm getirilmesini istedi.