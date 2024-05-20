Son dakika: Kemalettin Özdemir’e terör örgütü yöneticiliği davası

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem gören örgüt üyelerinin ve yöneticilerinin savunmalarında Kemalettin Özdemir'in örgütsel faaliyetlerine ve örgüt hiyerarşisi içerisindeki konumu hakkında bilgi vermesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında örgüt hiyerarşisi içerisinde olduğu ve örgütle organik bağ kurduğu tespit edilen Kemalettin Özdemir hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan havuz sorgu tutanağında Özdemir'in emniyet mahrem imamı olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu, terör örgütünün tepe yönetimindeki Süleyman Tiftik, Cemil Koca, Tuncay Delibaşı, Recep Uzunallı ve Abdülkadir Aksoy ile telefon irtibatı kurduğu tespit edildi.



GÜLEN'İN ÖĞRENCİSİ

İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan M.K., Nijerya'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçiler arasında Özdemir'in de olduğunu, Özdemir'e çok hürmet ve özen gösterildiğini ve Afrika imamı olduğunu söyledi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Ö.S. ise, Özdemir'in kendisinin teyzesinin oğlu olduğunu ve örgütle tanıştıran kişi olduğunu söyledi. Ö.S., Özdemir'in örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in hem öğrencisi hem de örgütte Ankara ve Afrika sorumluluğunu yaptığını kaydetti.



ÜST DÜZEY SORUMLULUK

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan A.U., Ankara'daki Samanyolu Koleji'nde Özdemir'in konuşmacı olarak katıldığını dile getirerek, "Yaşanan bu süreçlerde emniyetin en üst düzeydeki imamı olduğunu medyadan öğrendim. Bu kişinin daha sonraki yıllarda cemaat adına düzenlenen çeşitli sohbetlere katıldığını bizzat gördüm. Çünkü bu sohbetlere de ben de katılmıştım" dedi. A.B. ifadesinde Özdemir'i örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e yakın bir isim olarak tanıdıklarını söyledi. G.S. Özdemir'in FETÖ'nün Tayland, Kamboçya, Vietnam, Laos Ve Myanmar sorumlusu olarak bildiğini ifade etti.



EMNİYET MAHREM, AFRİKA ÜLKE VE POLİS KOLEJİ İMAMLIĞI

İddianamede Özdemir'in, şüpheli ifadelerinde FETÖ'nün hiyerarşisi içinde mahrem imam, Ankara il imamlığı, Afrika ülke imamlığı, Polis Akademisi ve Polis Koleji imamlığı örgüte ait vakıf mütevelli heyeti üyeliği ve emniyet mahrem imamı gibi birçok örgütsel görev alarak örgüt yöneticisi pozisyonunda örgütsel faaliyetlerde bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.



KONUMU ÖRGÜT ÜYELERİNİN ÜSTÜNDE

Özdemir'in uzun yıllar örgüt hiyerarşisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, örgütsel görevlerini örgütten aldığı talimatlarla yerine getirdiği belirtildi. İddianamede Özdemir'in Fetullah Gülen'in lideri olduğu Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne, örgüte güven sağlanacak derecede devamlılık arz eden bir bağlılığının var olduğu aktarıldı. Özdemir'in örgüt üyeleri üzerinde bir konumda olduğu ve örgütsel faaliyetlerin organizasyonunda 'Harekete geçiren' olarak rol üstlendiği tespit edildi.