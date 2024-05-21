AK Parti’de yeni program

AK Parti, seçim sonrasında başlattığı değerlendirme çalışmalarına devam ediyor. SETA da AK Parti için kapsamlı çalışma yapıyor. İl, ilçe başkanları, adaylar ve milletvekilleri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak, "Sizce seçim neden böyle sonuçlandı" sorusu yöneltiliyor. Bu çalışmaların sonuçları da dikkate alınarak iki önemli adım atılması bekleniyor. İki kademeli değişim öncelikli olarak kadrolardan başlayacak. Belde yönetimlerinden genel merkeze kadar her kademede değişikliğe gidilecek. Bunların bir bölümü kongre sürecinden, bir bölümü ise kongre beklenmeden yapılacak. Kongre ile birlikte genel merkez yönetimi köklü bir değişime uğrayacak. Hazırlanacak programda "Demokratikleşme, dış politika, eğitim, güvenlik, sağlık, tarım" gibi tüm alanlarda 4 yıllık yeni hedef ve projeler ortaya konulacak.