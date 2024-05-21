Ayrımcı avukata soruşturma

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14 Mayıs günü görülen duruşmada mahkeme başkanı ve üye hâkimin başörtülü olmasının 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek "redd-i hâkim" talebinde bulunan Avukat Alperen Demirdiş hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından açıldığı öğrenildi. Dilekçede eylemin, "Anayasa ile teminat altına alınan din ve vicdan hürriyetine aykırı" olduğu belirtildi. Eylemin başörtüsü takan tüm kadınlara karşı gerçekleştirildiği aktarılarak "Bu hareketi kabul etmek ve sindirmek mümkün değildir. Bu davranışa göz yummanın veya görmezden gelmenin benzer davranışlarla karşılaşılmasının önünü açması muhtemeldir" denildi.