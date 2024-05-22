1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

andarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; 210 ekip ve 865 Jandarma personelinin katılımıyla; Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat olmak üzere 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 1 ton 57 kilo uyuşturucu madde ile 16 milyon 218 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.