Haberler Gündem Haberleri 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Giriş Tarihi: 22.5.2024

1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından; 210 ekip ve 865 Jandarma personelinin katılımıyla; Antalya, İstanbul, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Nevşehir, Çankırı, Ağrı, İzmir, Osmaniye, Hatay, Adana, Çanakkale, Bingöl, Elazığ, Erzincan ve Tokat olmak üzere 17 ilde "Narkoçelik-18" operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda; 1 ton 57 kilo uyuşturucu madde ile 16 milyon 218 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 272 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA