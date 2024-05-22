9 kişinin öldüğü kazada sürücü tüm kuralları ihlal etmiş

Gaziantep'te beton tankerinin minibüse çarpması sonucu 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili bilirkişi raporu savcılığa sunuldu. Rapora göre, tanker sürücüsünün trafikteki 6 kuralı ihlal ettiği ve azami hız limitini aştığı belirlendi.

7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye-Hassa kar yolu Ağabeyi mevkiinde meydana gelen kazada, Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Latif Örs yönetimindeki yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaşamını yitiren feci kazada hayatını kaybeden Şükrü Sağlam (71), Sena Taşkın (18), Rakibe Ümran Yıldırım (15), Elif Görmez, Rakibe Erinmez (32), Sultan Erinmez (18), Sude Çelik (18), Hatice Gönen (44) ve Sibel Sağlam (18) İslahiye'nin Yeşilyurt köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana toprağa verilirken, kazadan sonra gözaltın alınan sürücü Mehmet Göğüş ise şeker, tansiyon ve kalp hastası olduğunu iddia ederek kazanın nasıl meydana geldiği hatırlamadığını söylemişti.

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, tanker sürücüsü Mehmet Göğüş'ün 6 trafik kuralını ihlal ettiği belirlendi. Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.