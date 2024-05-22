Adnan Oktar’ın güncel yapılanması davası görüldü

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü 'örgütü' aktif tutmak ve yeni üyeler kazandırmak amacıyla avukatlar aracılığıyla yeniden çalışmaya başladığı tespit edilmişti. Tespit üzerine başlatılan soruşturma sonunda aralarında örgüt lideri Adnan Oktar'ın da olduğu 20 kişi hakkında dava açılmıştı. Dava bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı.

SEGBİS'TE ÖPÜCÜK TRAFİĞİ

Duruşmaya, Adnan Oktar ve 6 sanık SEGBİS sistemi ile bağlandı. 2'si tutuklu 5 sanık ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Van'da cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile SEGBİS'teki diğer kadın sanıkların Oktar'a öpücük attı. Kadın sanıklar Oktar'a "Maşallah hocam çok güzelsiniz. Saçlarınız çok güzel" dediği duyuldu. Adnan Oktar ise kadın sanıklara, "Biraz sandalyelerinizi geri çekin, öyle daha net görünür yüzleriniz" dedi. SEGBİS'teki kadın sanıklar ise bunun üzerine kamera açısına girdi.

"BOŞ BİR İDDİANAME OLDUĞU İÇİN SAVUNMA YAPABİLİM"

Savunmasına geçildiği esnada kısıtlamaları sebebiyle iddianameyi okuyamadığını söyleyen Oktar'a mahkeme başkanı, "İsterseniz savunmanızı iddianameyi okuduktan sonra yapabilirsiniz" dedi. Bunun üzerine Adnan Oktar, "İddianameyi okumaya ihtiyacım yok. Allah'tan boş bir mahkeme ve boş bir iddianame olduğu için savunma yapabilirim" şeklinde konuştu.

KUMPAS İDDİASI

Savunmasına devam eden Adnan Oktar, örgüt iddialarını reddederek, İngiliz devletinin yaptığı bir eylem olduğunu ileri sürdü. Adnan Oktar, "İran Cumhurbaşkanı Reisi BM toplantısında Mehdinin hayatta olduğunu ve faaliyet hainde olduğunu söyledi. Bunu duyunca İngiliz derin devleti Reisi'ye kumpas kurdu, şehit ettiler onu. İngiliz derin devletinin mehdiye müthiş bir alerjisi var" dedi.

FOTOĞRAF KRİZİ

Adnan Oktar savunmasını yaptığı esnada, İsveç Barosundan duruşmaya izleyici olarak katılan kadın avukat, duruşma esnasında görüntü çekti.. Çekim esnasında flashın patlamasıyla mahkeme heyetinden üye durumu fark edip müdahale etti. Telefonu inceleyen görevliler görüntünün yabancı ülke numarasına gönderildiğini anlaşıldı.

"TÜRKİYE KADAR ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ÜLKE YOK"

Bunun üzerine sanık avukatı, "Kendisi İsveç'ten gözlemci. Bilmiyor yasak olduğunu" dedi. Mahkeme başkanı ise "Nasıl bilmiyor, duruşma başlamadan uyardık, yanındaki tercümanı çevirmedi mi?" diye sordu. Avukat ise "Büyütmeye gerek yok" dedi, üye hakim de bunun suç olduğunu bildirince sanık avukatı "O kadar da değil ya" dedi. Mahkeme başkanı bunun üzerine, "Sen git bakalım İsveç'te bu görüntüyü çek avukat olarak ne yapıyorlar size" deyince, avukat, "Sınırlardan o kadar insan geçiyor bir şey yapılmıyor, burada meslektaşa niye yapılsın" dedi. Öfkelenen mahkeme başkanı kürsüye vurarak, "Dünyada Türkiye kadar özgürlükçü bir ülke yok. Siz, biz avukat hakim olarak onların Ülkesinde bir şey yapalım bakalım bize neler yapıyorlar. Sanık o kadar İngiliz derin devleti anlattı, nerden bilelim bunların da İsveç derin devleti olmadıklarını" dedi.

YARIN DEVAM EDECEK

Bir kısım sanıklarında savunmasının alınmasının ardından duruşmanın yarın devam etmesine karar verildi.