AK Parti Milletvekili Gökçek’ten İmamoğlu’nun Roma gezisine tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif' görüşmelerinde kürsüye çıkan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP'li Veli Ağbaba'ya tepki gösterdi. İmamoğlu'nun Roma gezisi hakkında konuşan Milletvekili Gökçek, "Ekrem İmamoğlu'nun gazetecileri götürdüğü bir Roma gezisi oldu. Bu götürülen uçağın parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödedi. Orada yemek verdiniz, şaraplar açtınız şarabın parasını İstanbullulara ödettiniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsun. Siz balya balya paraların, lastiklenen Euroların hesabını vereceksiniz. Ondan sonra kalkacaksınız bize tasarruftan bahsedeceksiniz" dedi.





'BALYA BALYA PARALARI KİM TAŞIDI'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 173 milyar TL borca sokulduğunu kaydeden Gökçek, "Ekrem İmamoğlu'nun kendi şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'a para taşıma işlemlerini yaptırdınız. Balya balya paraları kim taşıdı? Tuncay Yılmaz taşıdı. Tuncay Yılmaz kimdi? Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürüydü. Bize ahlaktan bahsedecek olanlar annelerini, kardeşlerini, teyze oğullarını sabahtan akşama kadar belediyelere yerleştiriyorsunuz. Siz kimsiniz de bize ahlakı öğreteceksiniz. İBB'yi 173 milyar TL borca sokanlar, bize kalkmışlar burada tasarruftan bahsediyorlar" diye konuştu.