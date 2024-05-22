AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu savaş suçlusu

Son dakika haberleri: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar:
REİSİ'NİN KAZADA ÖLÜMÜ
"Zor günlerde İran'ın yanındayız. Akıncı kısa bir zaman içinde enkazın yerini tespit etti.
NETANYAHU'YA TUTUKLAMA TALEBİ
Netanyahu savaş suçundan sorumludur. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıkmalı. Bu gecikmiş bir taleptir. Umarım UCM bunu karara dönüştürür.
3 ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ALDI
İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin'i tanıma kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durdular.
"ABD'Lİ SENATÖRÜN AÇIKLAMALAR KORKUNÇ"
Bütün bunlar olurken ABD'den bu doğrultuda duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Yakın zamanda çok korkunç bir açıklama Senatör Graham tarafından yapıldı. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yaptığı açıklama korkunçtur.
Burada Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen aynı zamanda da İsrail'deki herkesin güvenliğini tehlikeye atan bir tutum sergiliyor.
İsrail'in soykırım yaptığını söylemeyi suç haline getirmeye çalışıyorlar. Bu kafayla gidilirse düşünürleri mahkum edebilecekler. Öğrencileri antisemitik olarak yargılamaya yol açacaklar. Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen bir tutum sergiliyor.
Her egemen devletin kendini savunma hakkı vardır ama başka ülkelerin halklarına saldırma olamaz.
SOKAK KÖPEKLERİ DÜZENLEMESİ
Bu adı üstünde taslak. Toplumda zıt talepler var. Henüz üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi planlanıyor. Çalışma henüz tamamlanmadı.
PARTİ İÇİNDE DEĞİŞİM
Bir değişim sürecinin başlangıcı yorumlarını gördüm. AK Parti'de değişim olağanüstü durum değil. Sürekli değişim içinde olan partiyiz. Bazı yerlerde değiştirme bazı yerlerde görev değişimi olacak. Bugün yarın da başka illerle ilgili tasarruf olacak.
SEFERBERLİK TÜZÜĞÜ
Değişen savaş koşulları ve gelişmeler doğrultusunda bu tip belgelerin güncellenmesi gerekiyor. Burada seferberlik meselesinde stratejik olan şu; savaş durumunda bütün milli güç unsurlarının TSK'ya destek verecek şekilde koordine edilmesi halindedir. 90'ların koşullarında hayata geçen bu belge altı yedi kere değişikliğe uğradı. 2011'den itibaren bütün kurumlardan herkesin görüşleri alındı. Daha önce değerlendirilecekti ama araya deprem gündemi girdi. En son Akıncı'nın başarısını gördük. Milli güvenlik için koordinasyon nedir buna karar verildi ve yönetmelik yayınlandı.