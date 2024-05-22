AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu savaş suçlusu

3 ÜLKE FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI ALDI

İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin'i tanıma kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu ülkeler tarihin doğru tarafında durdular.

"ABD'Lİ SENATÖRÜN AÇIKLAMALAR KORKUNÇ"

Bütün bunlar olurken ABD'den bu doğrultuda duymamız gereken sesleri duyamıyoruz. Yakın zamanda çok korkunç bir açıklama Senatör Graham tarafından yapıldı. Hiroşima ve Nagazaki'yi örnek göstererek yaptığı açıklama korkunçtur.

Burada Netanyahu hükümeti dünyadaki Yahudilerin duruşunu da gölgeleyen aynı zamanda da İsrail'deki herkesin güvenliğini tehlikeye atan bir tutum sergiliyor.