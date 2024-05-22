Çerkes sürgününün 160’ıncı yılı: ‘Kardeşlerimizin acısını paylaşıyorum’

Çarlık Rusya'sının stratejik açıdan önemli gördüğü Kafkaslar'dan Çerkes halkını sürgüne göndermesinin üzerinden 160 yıl geçti. Çerkesleri yok ederek Kafkas Dağları'nın iç kesimlerine ilerleyen Ruslar, teslim olan Çerkesleri ya Çarlık ordusuna katılmaya ya da göç etmeye zorladı. 21 Mayıs 1864'te başlayan süreçte 1.5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgün edildi. Yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti. Osmanlı gemilerine sığınan Çerkesler, Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu'ya dağıldı.Diasporada olan 5 milyon Çerkes'ten yaklaşık 3 milyonu da Türkiye'de yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında "Anavatanları Kafkasya'dan insanlık dışı yöntemlerle sürgün edilmelerinin 160'ıncı yıldönümünde, Çerkes kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları paylaşıyor, hayatını kaybedenleri rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da "İnsanlık tarihinin utanç vesikalarından biri olan Büyük Çerkes Sürgünü'nü unutmadık ve unutturmayacağız" mesajını yayımladı.