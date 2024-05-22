Hesaplaşma cinayetlerinin kilit ismiydi… Uyuşturucu baronlarının köstebeği İran’da yakalandı

2014 yılında Yunanistan'da Noor One gemisinde 2.1 ton eroin yakalanmasının ardından başlayan uyuşturucu baronlarının 'hesaplaşma' cinayetlerinin kilit ismi Tolga Hakan Ceyhan, 9 Mayıs 2024 tarihinde İran'da yakalandı. Tolga Hakan Ceyhan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1 Haziran 2021 tarihli yakalama kararıyla "Kırmızı Bülten'le" yaklaşık 3 yıldır aranıyordu.

At seyisliğinden köstebekliğe

Geçmişte Ürfi Çetinkaya'ya ait yarış atlarının Veli Efendi Hipodromu'ndaki koşularından sorumlu olan Tolga Hakan Ceyhan'ın adı ilk kez 26 Eylül 2014 günü Büyükçekmece'de İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Zindaşti ve Devrim Öztunç'un öldürülmesi olayıyla duyuldu. Bir gizli tanığın "Ceyhan olay sırasında başka bir araçtaydı" demesine rağmen Ceyhan, bu olaydan beraat etti. Bu olaydan 3 ay sonra Zindaşti'nin kızını öldüren Ceyhan'a yakın Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar 22 Aralık 2014 günü Küçükçekmece'de öldürüldü. Tanık olarak ifadesi alınan Ceyhan, olaylarla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Tolga Hakan Ceyhan'ın adı, 7 Nisan 2019 günü Bağdat Caddesi'ne İlhan Ünğan'ın öldürülmesinde de yer aldı. Ceyhan'ın, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile girdiği çekişmede Zindaşti'nin kızını öldürtmek ve uyuşturucu kaçakçılığı yapmak suçundan cezaevinde bulunan Orhan Ünğan'ın kardeşi İlhan Ünğan, yemek yiyip telefonundan tetikçiye konum attığı ortaya çıktı.

Polis, Ceylan'ın, cinayetin azmettiricisi uyuşturucu baronu Zindaşti'nin avukatı ile cinayetten 1 hafta önce İstanbul Adliyesi'nde görüştüğü ve görüşmeden kısa bir süre sonra avukatın yurt dışına kaçtığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, o tarihten buyana cinayetin kilit ismi olarak gördüğü Ceylan'ın izine ise bir türlü ulaşamadı.

Bakanlık iadesini istedi

İçişleri Bakanlığı 9 Mayıs'ta Adalet Bakanlığı'na başvurarak İran'da yakalanan Ceyhan'ın iadesi için gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bakanlığın talebi üzerine Tolga Hakan Ceyhan'ın cinayet, örgüt üyeliği, resmi belgede sahtecilik gibi suçlarla yargılandığı İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi de 14 Mayıs 2024'de iade talebi ve belgelerle Ceyhan'ın iadesi için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.