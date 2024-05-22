Muşlu aileler çocukları için DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürüyor

Diyarbakır annelerine destek vermek için her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, bu hafta da eylemlerini sürdürdü.

"Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankartlar açan anne ve babalar, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Baba Alaattin Koçhan, 8 yıl önce çocuğunun Bursa'dan kaçırıldığını söyledi. DEM Parti ve terör örgütü PKK'dan oğlumu isteyen Koçhan, şunları kaydetti: "Oğlu Ersin beni duyuyorsan çık gel. Artık yeter. Bu işin sonu yok. Devletin karşısında direnme gibi bir şansınız yok. Bizi de üzme. Her zaman bayramda ve bir mutlu günümüzde yanınız boş. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Neredeysen oğlum çık gel. Bir baba evladını atamadığı gibi devlet de vatandaşını atmaz, sahip çıkar. Sen yeter ki suçsuz çık gel. Bekliyorum oğlum."

Anne Şahinaz Özcan da 2016 yılından bu yana oğlundan hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlumu HDP ve PKK'de istiyorum. Eylemimi de devam edeceğim. Dağda bir kişi kalana kadar bu eyleme devam edeceğim. Bu acıya dayanamıyorum. Gözüm oğlumun yolunu gözlüyor. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan çık gel devlete teslim ol." ifadelerini kullandı.