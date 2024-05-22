PKK’dan aldığı talimatla Muğla’da orman yakan sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Muğla'da 2021 yaz aylarında meydana gelen orman yangınları büyük hasara neden olmuştu. 29 Temmuz 2021'de önce Marmaris'te başlayan ardından Bodrum Güvercinlik, Menteşe, Köyceğiz, Milas ile Kavaklıdere bölgelerinde çıkan yangın 12 Ağustos'a kadar sürmüştü. Bölge 15 gün boyunca adeta alev çemberinde kalmıştı. Yangınlardan dolayı yaklaşık 60 bin hektarlık alanda etkili olan bu yangınlarda 52 bin 20 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Aydın'da yaklaşık 9 ay önce 26 yaşındaki İbrahim Soncul, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalandı. Şüphelinin cep telefonunu inceleyen polis, 29 Temmuz 2021'de Bodrum Meşelik'te çıkan yangının görüntüsüne ulaştı. Aynı telefondan yurt dışındaki bir kişiye "yaktım ama çabuk söndü" mesajı gönderdiği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, cep telefonu sinyalinden şüphelinin yangının çıktığı tarihte Bodrum Meşelik'te olduğunu belirledi.

ORMANI YAK TALİMATI TEKOŞER'DEN

Sanık İbrahim Soncul'un, Tekoşer adlı kimliği tespit edilemeyen PKK terör örgütü üyesi ile dağ kadrosunda bulunan akrabası vasıtası ile iletişime geçtiği belirlendi. Cep telefonu mesajlaşmaları ve fotoğrafları incelendi. Tekoşer kod adlı kadın örgüt mensubunun sanık İbrahim Soncul'u tarla ve orman yakması konusunda yönlendirerek ikna ettiği ortaya çıktı.

100 BİN TL ALMIŞ

Tekoşer'in Soncul ile yaptığı görüşmelerde maddi yönden destek olmayı vadettiği tespit edildi. Sanık Soncul'un da banka hesap bilgilerini bu kişiye göndererek PKK/KCK silahlı terör örgütü adına sözde ateşin çocukları olarak terör amaçlı orman yakmayı kabul ettiği belirlendi. Sanık, ormanı yakmak için kendisine para yollanması için arkadaşı Şiar ve ablası Berfin' in banka bilgilerini verdi. Hesaplara gelen yaklaşık 100 bin TL para sanığa teslim edildi.

YANGININ FOTOĞRAFLARINI ÇEKİP YOLLAMIŞ

Sanık Soncul aldığı talimat doğrultusunda 29 Temmuz 2021 günü çıkardığı orman yangınının fotoğrafını çekerek Tekoşer adlı örgüt mensubuna yolladığı ortaya çıkmıştı. Sanığın, çıkardığı orman yangını bölgesinde bekleyerek yangının büyümesine ilişkin fotoğraflar çektiği anlaşıldı.

SANIĞA CEZA YAĞDI

Sanık Soncul'un Milas Güvercinlik Orman İşletme Şefliği Sorumluluk sahasındaki Kuyucak Mevkiinde terör amaçlı yangın çıkardığı olayda, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce sanık hakkında yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme, sanık İbrahim Soncul hakkında, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca sanık hakkında devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulan terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanını yakma suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 bin gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Gerekçeli kararında pişmanlık gözlemlemeyen mahkeme, sanığa indirim uygulamadı.