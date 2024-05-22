Son dakika: Sosyal medya platformu X’ten Türkiye hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon yayınında sosyal medya platformu X'in Türkiye'de temsilcilik açtığını belirterek, "Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki Kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı" ifadelerini kullandı.



GEÇTİĞİMİZ AY SON KEZ UYARILMIŞTI



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de yasalar çerçevesinde belirlenen temsilci atama, idari para cezası gibi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya uygulaması X'i geçtiğimiz ay son kez uyarmış ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bant daraltması uygulanacağını açıklamıştı. X'in Türkiye'ye temsilci ataması ile birlikte artık bant daraltma uygulaması da rafa kaldırılmış oldu.

Son dakika: Sosyal medya platformu X'den Türkiye hamlesi

"YA TÜRKİYE'YE GELECEKSİNİZ YA DA SONUÇLARINA KATLANACAKSINIZ"

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman da, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu X'e çağrı yaparak, şunları söylemişti:

"Bu konular çok tartışıldı. Özellikle kameraların önünde son kez söylüyorum, X'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Ya Türkiye'ye geleceksiniz ya da sonuçlarına katlanacaksınız. 'Temsilcilik açacağız' dediniz, bu sözde kaldı, açmadınız. Kanunun arkasından dolanmak istediniz. Sonra el değişti. Yeni bir oryantasyon süreci... Biz bunu da makul karşılıyoruz. Ama diğer tüm sosyal ağlar buraya gelip fikirlerini, Türkiye'ye dair düşüncelerini Türkiye'de yapmak istediklerini anlatırken X'in kendini böyle görmesini kabul etmiyoruz. Herkesi hukukun ve yasaların verdiği sorumluluk içerisinde hareket etmeye çağırıyorum. Yasaklamalara, sansüre karşıyız. Fikri, vicdanı, irfanı hür nesiller olmasını isteriz."