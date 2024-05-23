Coğrafi işaretli Marmaris Yer Fıstığı ekimi yapıldı

Coğrafi İşaretli Marmaris Yer Fıstığı Ekimi programına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ve vatandaşlar katıldı. İlk ekimi kaymakam Kaya yaparak, bereketli bir ekim olmasını diledi. Ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel ekim işlemlerini gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, "Yerfıstığı (Arachis hypogaea); baklagiller familyasından olup tek yıllık ve yazlık olarak yetiştirilen bir sıcak iklim bitkisidir. Meyvelerini toprak altında meydana getirmesiyle diğer bitkilerden farklılık gösterir. Tanelerindeki yüksek yağ içeriğinden dolayı yağlı tohumlu bitkiler grubuna dahil edilir. Dünyada ekiliş alanı 40 derece kuzey ve 40 derece güney enlemleri arasındaki tropik ve subtropik sıcak iklim bölgelerinde yer almaktadır. Yerfıstığı tohumları protein içeriği (% 20-25) bakımından oldukça zengindir.

Yerfıstığının Türkiye'ye ne zaman ve nasıl girdiği kesin olarak bilinmemektedir. İlk kayıtlara göre 1827 yılında Libya Trablusgarb'dan Bingazili Dr. Mehmet Barani tarafından bir miktar yerfıstığı tohumu getirilerek Selanik Ziraat Mektebinde ve Taşlıca Süleyman Paşa ile Mustafa Arif Bey'in "Purnar" çiftliğinde deneme amaçlı yetiştirilmiştir. 1908'de İstanbul Halkalı Ziraat Mektebi'nde denemeye alınmıştır. 1935'de Antalya Sıcak İklim Nebatları Islah İstasyonu'nda (şimdiki ismi BATEM) kapsamlı olarak denemeye alınmış ve halen bu kurumda araştırmalar devam etmektedir.

Toprak sıcaklığı özellikle ekim zamanının belirlenmesinde önemli bir kriterdir. Yerfıstığı, Türkiye'de ana ürün olarak, toprak sıcaklığı 13 oC'nin üzerine çıktığı 10 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında ekilebilir. Yerfıstığı kazık köklü bir bitki olduğu için kendinden önce arta kalan gübrelerden çok iyi yararlanmaktadır. Pamuk, mısır, patates ve susam gibi baklagil olmayan bitkilerin yerfıstığıyla münavebeye sokulmasına öncelik verilmelidir. Dekara 8 kg ekiliyor, dekardan yaklaşık 250 kilogram verim alınıyor. 21.09.2022 tarihinde "Marmaris Yer Fıstığı" olarak coğrafi işaret almıştır. Marmaris'te yer fıstığı ekim miktarımız 32 dekardır" dedi.