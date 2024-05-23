Elazığ Fırat Üniversitesi öğrencilerinden Filistin’e destek yürüyüşü

Fırat Üniversitesi öğrencileri ve toplulukların katılım sağladığı yürüyüş, Türk Bayrağı ve Filistin bayrağı eşliğinde Filistin halkına destek amaçlı hazırladıkları pankartlarla sloganlar eşliğinde gerçekleştirdi. Fırat Üniversitesi Üniversite Evi önünde başlayan program kampüs içerisinde Kültür park önünde son buldu.

Düzenlenen yürüyüşte açıklamalarda bulunan Fırat Üniversitesi Yeniler Topluluğu Başkanı Yasin Kılıç, '' Bugün, burada Fırat Üniversitesi Filistin destek platformu olarak bulunmaktayız. Burada olmamızın temel amacı bu meselenin, şahısların, oluşumların, grupların veya Müslümanların haricinde bütün insanlığın meselesi olduğunu anlatabilmektir. İsrail 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla masumu maalesef katletmiştir. Burada bulunma amaçlarımızdan biri de bu katliama dikkat çekmektir. Son olarak, Filistin insanlık meselesidir. Yalnızca üzerine alınanlar sesini yükseltebilir. Ne mutlu sesini yükseltenlere ne mutlu haykırabilenlere'' ifadelerini kullandı.