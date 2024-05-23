Etkisiz hale getirilen teröristler şehit Savcının katilleri çıktı

Bunun sonucunda da etkisiz hale getirildiler. Bu teröristlerin kimlikleri belli oldu. 3 teröristten 2 tanesi sözde özel kuvvet kategorisinde ve turuncu kategoriye ait teröristlerdi. Bu tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz'ın, bizim 19 Eylül 2012'de şehit olan Savcı Murat Uzun'un failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerinde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun" dedi.