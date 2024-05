Filistin davası zafere ulaşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından 7'ncisi düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne katıldı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada şu önemli mesajları verdi:Kendimiz huzur içinde yaşarken yanıbaşımızdaki insani dramlara kayıtsız kalamayız. 13 yıldır vatan hasretiyle yürekleri kavrulan Suriyeli muhacirlere, bir lokma ekmek bulamadığı için anasının kucağında son nefesini veren Somalili, Sudanlı, Yemenli çocuklara, 76 senedir yurtlarına dönmenin hayalini kuran Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz var.7 Ekim'den bu yana dünyanın gözü önünde Gazze'de son asrın en hoyrat saldırısı işleniyor. 15 bini aşkın çocuk maalesef katledildi, 35 bin masum şehit edildi. 80 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze devasa bir çocuk mezarlığına çevrildi. Tüm bunları da yıllardır bize insan hak ve hürriyetleri üzerinden ders verenlerin silahları, bombaları, uçakları ve koşulsuz diplomatik destekleriyle yaptılar. Kimse aklımızla alay etmesin, gözümüzün içine baka baka yalan söylemesin.Gazze'de olanlardan en az işgalciler kadar onlara lojistik ve askeri destek sağlayanların da vebali vardır. Batılı güçler tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse dünyamız yeni çatışmalara gebedir.İsrail yönetiminin daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk, daha fazla kadın ölmeden durdurulması gerekiyor. Bununla birlikte soykırımcıların adalete hesap vermesi sağlanmalıdır. İsrail, Nekbe'den beri tam 76 yıldır katlediyor, Filistin topraklarını alenen gasp ediyor. Uluslararası hukuku tanımadığını her defasında açıkça gösteriyor. Buna rağmen Batılı güçler ve uluslararası sistem tarafından el üstünde tutulmaya, korunmaya devam ediyor. Bölgeye barışın gelmesi için, önce bu adaletsizliğin sona ermesi şart.: Türkiye, Filistinli direnişçilerin yanında. Gazze'ye gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 54 bin tonu geçti. İsrail'e olan ithalat ve ihracat işlemlerini geçen ay tamamen durdurduk. Yaklaşık 9.5 milyar dolarlık ticaret hacminden sarf-ı nazar ettik. İsrail'i ateşkese zorlamak için dost ve kardeş ülkeler nezdinde diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık.: Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hesabının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Güney Afrikalı dostlarımızın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. Elimizdeki tüm belgeleri ve bilgileri muhataplarımıza iletiyoruz.Filistinliler yaralandılar, öldürüldüler, sürüldüler, göçe zorlandılar. Açlıkla, susuzlukla sınandılar. Öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar. Zulme ve zalime boyun eğmediler. Gazzeli kardeşlerimiz, bir kez daha adlarını tarihe yazdırdı. Filistin davası küresel ölçekte daha da güçlenerek 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla zafere ulaşacak.Türkiye olarak, Türkistan'dan Balkanlar'a, Güney Asya'dan Afrika'ya kadar nerede bir sorun, bir zulüm ve dram varsa tüm imkânlarımızla ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın gayretindeyiz. İçimizdeki nasipsizler anlamasa da zalimin karşısında, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz.Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi günden güne serpiliyor, büyüyor, tüm dünyaya dal budak salıyor. Vakfımız, uluslararası ödülleri marifetiyle şefkat ve yardımlaşma sancağını ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında yüceltiyor. Biz şefkat ve sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin, çaresizlerin, muhtaçların yardımına koşmak kimsesizlerin kimsesi olmak dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu açken tok yatanlardan olamayız. Kardeşlerine sırtını dönenlerden olamayız. Bana ne, her koyun kendi bacağından asılır diyenlerden asla olamayız.Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük bir memnuniyet duyduk. Her üç ülkenin liderine, tarihin doğru tarafında yer alan bu vicdanlı kararlarından dolayı şahsım, milletim adına takdirlerimizi iletiyoruz. Henüz Filistin Devleti'ni tanımayan ülkeleri de daha fazla vakit kaybetmeden aynı adımı atmaya çağırıyoruz.TDV'NİNUluslararası 7. İyilik Ödülleri Töreni'nde ödüle layık görülen isimlere ödülleri Başkan Erdoğan tarafından verildi. Törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yer aldı.İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda podyumda Filistin bayrağı açarak dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz.Farklı dillerde hazırladığı kartlar sayesinde, camisini ziyaret eden turistlerin sevgilerini kazanan, İzmir'in Selçuk ilçesi İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir.Kayseri İncesu'da 1410 cami için 25 yıl boyunca yetecek elektrik enerjisini üreten güneş panellerini kuran Ahmet Seferoğlu.Aksaray'da bisikletiyle işe giderken çöpe atılan ekmekleri kuşlara dağıtan Turgut Kılıç.Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölen Hatay Müftüsü Ömer Faruk Bilgili. Ödülü eşi Zeliha Bilgili'ye takdim edildiAsrın Felaketi'nde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan ve o dönemde kanser tedavisi gören Ali Fuat Atik ve TDV'nin yardım kampanyalarında, kurban bağışlarında, ihtiyaç sahiplerinin eksiklerinin tamamlanmasında yer alan sanatçı Murat Kekilli.4-6 Yaş Kur'an kurslarında Rize Sahil Camii öğreticilerinden Duygu Kaçaranoğlu.Burundi'de Türkiye'den gelen bağışlarla işitme engelliler için eğitim merkezi kuran Bisibo Amani.Suriye'deki iç savaşın ardından İdlib'e yerleşen ve okula gidemeyen oğlu için tek öğretmenli ve tek öğrencili okul kuran Ümmü Enes.Balkanlardaki savaşlarda yetim kalan çocuklar için Kosova'da Balkan Yetimleri Derneği'ni kuran Halil Kastrati.Filistin'de İsrail saldırılarında, torunları kollarında vefat eden Gazzeli Ebu Ziya. Ziya'nın ödülü, yakını Yousef Abu Hassira'ya verildi.Türkiye'nin yaşadığı Asrın Felaketi'nden hemen sonra Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den arabasına yüklediği yardımlarla yola koyulan Server Beşirli de ödüle layık görülen isimler oldu./ ANKARA