HDP’nin terör örgütü partisi olduğu tescillendi

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemler kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Ahmet Altun tarafından hazırlanan iddianamenin kabulü sonrasında 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına, örgüt içerisindeki konumu nedeniyle suçun işlenişindeki rolü, kullanılan araçlar, zaman ve yer, suçun konusunun önemi, meydana gelen tehlikenin ağırlığı nazara alınarak yardım etme kapsamında kalması nedeniyle 20 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Figen Yüksekdağ'a ise 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan örgüt içerisindeki rolü ve eylemleri nedeniyle aynı şekilde yardım etme kapsamına kaldığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezası verildi. Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğunun sabit olması nedeniyle örgüt içindeki rolü ve kastının yoğunluğu göz önüne alınarak 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıl hapis cezası aldı.





TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUKLARI KANITLANDI

Mahkeme, 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan da cezalandırılması istenen Demirtaş'ın ve Yüksekdağ'ın söz konusu suçun fiili daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde cezalandırılabilen suç olması nedeniyle 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunun içinde eridiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.





PKK KARAR ALDI HDP ÇAĞRI YAPTI

HDP'li milletvekilleri PKK terör örgütüne ait yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemleri ile ilgili farklı zaman ve tarihlerde talimat ve açıklama yaptılar. Yapılan çağrılarla, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Kobani bölgesi başta olmak üzere ülke sınırlarında oluşturmak istediği terör koridoru ile birlikte demokratik özerklik ilanı, akabinde sözde 'Kürdistan' devletini kurmak için başlayan silahlı çatışmaları ülke geneline yaymak istediler.





HDP İLE PKK'NIN FİKİR BİRLİĞİ

6-8 Ekim olayları başlamadan önce ve işlenmesi sırasında, PKK silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulundukları, atılı suçlara konu fiillerin işleneceğini bilerek ve isteyerek açıklamalar yaptıklarını, bu açıklamalar sonrasında da suçların işlendiğini belirtti. HDP'li yöneticiler ve milletvekilleri, 6-8 Ekim olayları başlamadan önce ve işlenmesi sırasında, PKK silahlı terör örgütünün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde bulunarak, atılı suçlara konu fiillerin işleneceğini bilerek ve isteyerek açıklamalar yaptılar.





ÖRGÜT İLE PARTİNİN ORGANİK BAĞI

PKK silahlı terör örgütü yöneticileri tarafından organize edilen 6-8 Ekim olaylarının Türkiye'de özerklik ilan edilmesi amacıyla yapıldığı anlatılan ifadelerde HDP tarafından yapılan çağrıların talimatının PKK tarafından verildiği kaydedildi. Terör örgütü üyeliği suçunu işledikleri anlatılan mahkeme kararıyla PKK'nın ve HDP'nin organik bağı da tescillendi. Eylem çağrısı yapan HDP'li isimlerin ise verilen bu kararla örgüt üyesi oldukları mahkeme kararıyla kesinleşmiş oldu.