Haberler Gündem Haberleri Interpol tarafından iki uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 23.5.2024 11:12 Son Güncelleme: 23.5.2024 11:19

Interpol tarafından iki uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı

Son dakika haberi... Uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı.

Interpol tarafından iki uyuşturucu taciri İstanbul’da yakalandı

Uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da yakalandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söyledi:
Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteniyle 'uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve karapara aklama' suçlarından aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ve Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla 'Hollanda'nın Capelle bölgesinde uyuşturucu madde ticareti ve ateşli silahlar' suçlarından aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Interpol tarafından iki uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA