İltiması savundu, atamaları resmileştirdi

Yerel seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ilk iş olarak baldızını işe almış, öz yeğenini yönetici yapmıştı. Akraba atamalarına gelen tepkiler üzerine yeğenini belediyeye almaktan vazgeçen Bozbey, baldızını ise görevde bıraktı. Belediye meclis toplantısında AK Partili Meclis üyesi Ömer Faruk Temiztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Tüm akraba atamaları geri alınacak" sözünü hatırlatarak, meclise bu konuda açıklama yapılmasını talep etti. Bozbey ise atanan isimleri kanun gereği okuyarak resmileştirirken, "Aslında bu konuda açıklama yapmaya gerek yok. Arkadaşlarımızın tümü hem liyakatli hem de önceki dönemde Nilüfer Belediyesi'nde güzel işler başarmış arkadaşlardır. Yaptığımız iş doğrudur. Yaptığımız işin arkasındayız" ifadelerine yer verdi.