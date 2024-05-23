İsrail’de öldürülen İmamın cenazesi Şanlıurfa’da

30 Nisan tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ürdün'e giden Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan Hasan Saklanan, pasaportuyla Filistin topraklarına geçti. Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan 4 çocuk babası Saklanan, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşınca yanında bulunan bıçakla İsrail Polisini yaraladı.

Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu sabah Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı.

Saklanan'ın cenazesi, bugün sabaha karşı havayoluyla Ürdün üzerinden Türkiye'ye oradan da Şanlıurfa'ya getirildi. GAP Havaalanından alınan cenaze Adli tıp kurumunda getirildi.

Burada cenazeyi baba Ramazan, anne Ferha ve eşi Fatma Saklanan karşıladı. Bugün öğle namazına müteakip Eyyüp Peygamber Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyyüp Peygamber Camii avlusundaki mezarlığa defnedilecektir.