İsrail’de öldürülen imamın cenazesine binlerce kişi katıldı

30 Nisan tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ürdün'e giden Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kepez kırsal Mahallesi camisinde imam olarak görev yapan Hasan Saklanan, pasaportuyla Filistin topraklarına geçti.

Mescidi Aksa'ya girmeye çalışan 4 çocuk babası Saklanan, İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaşınca yanında bulunan bıçakla İsrail Polisini yaraladı.

Polisi bıçaklayan imam, başka bir polis tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şanlıurfalı Hasan Saklanan'ın naaşı, adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu sabah Tel Aviv Büyükelçiliğince teslim alındı.

Saklanan'ın cenazesi, bugün sabaha karşı havayoluyla Ürdün üzerinden Türkiye'ye oradan da Şanlıurfa'ya getirildi. GAP Havaalanından alınan cenaze adli tıp kurumunda götürüldü. Burada cenazeyi baba Ramazan, anne Ferha ve eşi Fatma Saklanan karşıladı. Saklanan cenazesi adli tıp kurumundan yapılan otopsinin ardından Eyyüp Peygamber Camii'ne getirildi.

Burada binlerce vatandaşın katılımıyla kılınan cenaze namazın ardından tekbirler eşliğinde İsrail'e atılan kahrolsun İsrail sloganlar eşliğinde Harran kapı aile mezarlığına defnedildi.

Baba Ramazan Saklanan, "Her gün işgal altındaki Kudüs'te yüzlerce Müslüman Siyonist İsrail askerleri tarafından öldürülüyor. Benin oğlum da Kudüs bu şekilde şehit edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün yetkilere oğlumun naaşının getirilmesinden dolayı teşekkür ediyorum. En azından oğlumun burada mezarı oldu" dedi.