Kıraathane önünde çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Buca ilçesi Menderes Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir kıraathane önünde meydana geldi. İddiaya göre, Bucaspor taraftar gruplarından oluşan eski Buca Fun Club Derneği Başkanı da olan emlakçı Evren Yiğit, kıraathane önünde durduğu sırada, Buca Belediyesi'nde meclis üyesi de olduğu belirtilen ilçedeki bir kıraathanenin işletmecisi Kemal Altın, hafif ticari araçla buraya geldi.

Altın, tabancasını çıkartarak, henüz bilinmeyen bir nedenle Yiğit'e art arda ateş etti. Bu sırada, kıraathanede bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de tabanca ile Altın'a karşılık verdi. Çatışmada, Evren Yiğit, kıraathanede müşteri olarak bulunan D.O.F. ve Kemal Altın vuruldu.

AMBULANS SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Evren Yiğit, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanede tedavisi sürerken, Evren Yiğit'in cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.