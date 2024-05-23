Önce nişanlısını ardından annesini öldürüp firar etmişti... Taksim’de video çekerken yakalandı

Renç Armağan Haktanır'in adı ilk kez 1997 yılında nişanlısı Gonca İlter'in evde ölü olarak bulunmasıyla gündeme geldi. İlter'in yüksek dozda uyuşturucu aldığı tespit edilirken, Armağan Haktanır, olaydan kısa bir süre serbest bırakıldı. Haktanır, 2007 yılında da üvey babası Yılmaz Alemdaroğlu'nu yaşadığı tartışma sonrası bıçakla yaraladı. Yaralanan üvey baba şikayetçi olmayınca da gözaltına alınan Haktanır tekrar serbest bırakıldı.

Annesini 18 yerinden bıçaklamıştı

Ailesiyle sorunlar yaşayan Armağan Haktanır, 2008 yılının Mayıs ayında Kadıköy Kızıltoprak'ta annesi Figen İskeçe'yi (59) uyurken 18 yerinden bıçakladı. Çığlıklara uyanan kız kardeşi Sevda Alemdaroğlu (38) ile Amerikalı nişanlısı Scott Maher (41), Haktanır'a engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede Sevda Alemdaroğlu da sol bacağından bıçakla yaralandı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, Haktanır gözaltına alındı. Olayın ardından anne Figen İskeçe, yurt dışına yerleşirken, yargılaması yapılan Haktanır 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FİRAR ETTİ



Bursa E Tipi Cezaevinde cezasını çeken Haktanır, 12 Aralık 2018 günü izinli olarak cezaevinden çıktı. İzin süresi bittiği halde cezaevine dönmeyen Haktanır hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak bir türlü kendisine ulaşılamadı.

Bugün öğle saatlerinde Beyoğlu'nda görev yapan Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı'nda devriye atarken bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüpheli kişinin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine parmak izinden şüphelinin Renç Armağan Haktanır olduğunu tespit etti. Şüphelinin 2 ayrı cinayetten suç kaydı olduğu ve firari olarak arandığı tespit edildi.

Haktanır'ın youtube kanallarında para karşılığında hikayesini anlatarak geçimini sağladığı belirlendi.