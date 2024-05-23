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Giriş Tarihi: 23.5.2024 15:27

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kaçak yapılaşmaya karşı denetim

Gözde turizm merkezi Bodrum’da kaçak yapılaşmaya karşı mücadele sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalara denetim yapıldı. Sahillerde işgal girişiminde bulunan işletmeler yıkıldı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kaçak yapılaşmaya karşı denetim

Gözde turizm merkezi Muğla'da kaçak yapılaşmaya karşı mücadele sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri tarafından tatil cennet ilçelerde kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalara karşı denetimler yapıyor.

Bu kapsamda ekipler sahilleri mercek altına aldı. İşletmelerde imar kanunu kapsamında kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalar ile ilgili denetim gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce turizm sezonu öncesi kaçak yapılaşmalar, izinsiz iskele, beach adı altında 2024 yılında yapılan tüm kaçak yapılar yıkılıyor.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından kaçak yapılaşmaya karşı denetim
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