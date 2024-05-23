Şehit kızına, sürpriz doğum günü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Polat Özbek'in o dönem 2 aylık olan kızı Sümeyye'ye (8) sürpriz doğum günü yapıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şubesi gazileri, Aksaray Hacı Mustafa Demir İlkokulu'na gelerek derste olan Sümeyye'yi doğum günü pastasıyla ziyaret etti. Çok mutlu olan Sümeyye alkışlarla mumları üfledi. Küçük Sümeyye'yi okulun ilk günü de Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu makam aracıyla okula getirmişti.