Haberler Gündem Haberleri Şehit kızına, sürpriz doğum günü
Giriş Tarihi: 23.5.2024

Şehit kızına, sürpriz doğum günü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Şehit kızına, sürpriz doğum günü
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2016'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Uzman Çavuş Polat Özbek'in o dönem 2 aylık olan kızı Sümeyye'ye (8) sürpriz doğum günü yapıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Aksaray Şubesi gazileri, Aksaray Hacı Mustafa Demir İlkokulu'na gelerek derste olan Sümeyye'yi doğum günü pastasıyla ziyaret etti. Çok mutlu olan Sümeyye alkışlarla mumları üfledi. Küçük Sümeyye'yi okulun ilk günü de Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu makam aracıyla okula getirmişti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehit kızına, sürpriz doğum günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA