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Giriş Tarihi: 23.5.2024 16:52

Üniversite çalışanının odasına uyuşturucu baskını! Üniversite çalışanının odasından 1.5 kilo uyuşturucu çıktı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı Sabancı Kültür Merkezi’ne uyuşturucu baskını yapıldı. Narkotik polisi tarafından düzenlene şok baskında üniversite çalışanı A.E’nin odasından 1.5 kilo sentetik uyuşturucu çıktı. Şüpheli A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Üniversite çalışanının odasına uyuşturucu baskını! Üniversite çalışanının odasından 1.5 kilo uyuşturucu çıktı!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağlı Sabancı Kültür Merkezi'nde çalışan A.E.'nin odasında yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti.

Ekipler A.E.'yi bir süre teknik ve fiziki olarak takibe aldı. Narkotik polisi mahkeme kararıyla A.E.'nin Sabancı Kültür Merkezi'ndeki odasına şok baskın düzenledi. Odada yapılan aramalarda 1.5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi. A.E. polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.E.'nin odasından yüklü miktarda uyuşturucu çıkması üniversite çalışanları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

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Üniversite çalışanının odasına uyuşturucu baskını! Üniversite çalışanının odasından 1.5 kilo uyuşturucu çıktı!
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