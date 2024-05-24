1 milyarlık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 38 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapan ve suç gelirlerini kripto para üzerinden aklamaya çalışan şebeke olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri Aydın merkezli İzmir, İstanbul, Hatay, Ankara, Sakarya, Diyarbakır, Gaziantep, Manisa, Bartın, Tekirdağ, Van, Balıkesir, Sivas, Samsun, Kütahya ve Uşak olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 38 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyale el konulurken, çete üyeleri ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KENDİLERİNİ KAMU GÖREVLİSİ OLARAK TANITTILAR

Dolandırıcılık çetesinin gerçeğine çok benzeyen sahte web siteleri üzerinden insanları dolandırdıkları belirlendi. Çetenin sosyal medya platformları üzerinde yayınladıkları reklamlar ile mağdurları ağlarına düşürdükleri, kendilerini asker, polis, kamu görevlisi gibi tanıtıp güven kazandıkları, araç yedek parçası, cep telefonu, bilgisayar, elektrikli bisiklet, maç bileti, klima, çeşitli ev eşyası ve benzeri ürün satışı vaadiyle dolandırdıkları tespit edildi.

KRİPTO PARA ÜZERİNDEN AKLAMA

Mağdurlardan elde ettikleri suç gelirlerini kripto varlıklara çevirerek çok sayıda kripto soğuk cüzdan ve yabancı kripto borsaları arası transfere tabi tutup karıştırmak suretiyle, izini kaybettirmek ve gayrimeşru kaynağını gizleyerek meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak yoluyla akladıkları tespit edilen şüphelilerin haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Gerçekleşen karmaşık kripto para transfer trafiğinin takibi ve detaylı teknik analizi ile izini kaybettirmeyi amaçladıkları suç örgütüne ait gizli kripto cüzdanları deşifre edilirken, yurtiçi/yurtdışı kripto varlık sağlayıcıları, bankalar, özel ödeme kuruluşları, internet servis sağlayıcılarından alınan verilerle nihayetinde MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu işlem hacminin 1 milyar 49 milyon 174 bin 270 TL olduğu belirlendi.