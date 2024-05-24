18 ilde FETÖ’ye Kıskaç-17 operasyonu: 45 gözaltı

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandığı paylaşımda 1 Haziran 2023 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (son 11 ayda) FETÖ'ye yönelik; 5 bin 191 operasyon düzenlendiğini ekledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı. Bin 751 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.