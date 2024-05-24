40 ülkenin semalarını Türk insansız hava araçları koruyor

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'na (SBF) katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin teknoloji alanında önemli işler yaptığını belirterek, başarılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdükleri Milli Teknoloji Hamlesine borçlu olduklarını söyledi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterin düşmesinin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan ve enkazı bulan Bayraktar AKINCI'nın önemli bir görev yaptığını belirten Kacır, "Gerçekten 1.5 saat gibi kısa bir zaman içerisinde hemen coğrafyayı tarayarak, çok zor, sarp bir coğrafya, kötü, sisli ve bulutlu bir hava koşulu içerisinde helikopteri tespit etmesi mümkün oldu" diye konuştu.Savunma sanayiinde Türkiye'nin elde etmiş olduğu kazanımların tüm dünya tarafından dikkatle takip edildiğini aktaran Kacır, "Türkiye, insansız hava araçlarında dünyada bir numaradır, 40'a yakın ülkenin semaları Türk insansız hava araçlarınca muhafaza edilmektedir. Türkiye'de savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkmış durumdadır. Bu hikâye 3 bin 500 firmanın, 80 bine yakın nitelikli istihdamın bulunduğu dev bir ekosistemin kurulmasını da beraberinde getirmiş oldu. Bunların arasında Baykar gibi dünyanın en iyi ekiplerinin olmuş olması da gurur vericidir" dedi. AAran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yaşamını yitirdiği kazada helikopter enkazının yerinin tespit edilmesini sağlayan Akıncı İHA'ya yabancı basında övgüler sürüyor. İsviçre basınında Türkiye için "İnsansız hava araçları alanında dünya lideri" ifadesi kullanıldı. Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesinin haberinde, Akıncı İHA'nın ısı sensörleri sayesinde kaza yerinin tespit edildiği belirtildi. Haberde "İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri. Türkiye, insansız hava aracı üretiminde ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi" denildi.İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Akıncı İHA'yı analiz etti. İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazının Akıncı İHA tarafından bulunması hakkında haberde "Türkler en iyi yeteneği gösterdi" ifadeleri dikkat çekti. Haberin başlığında "'Analistler, Türkiye'nin drone endüstrisinin Reisi'nin kaza yerini arama rolü nedeniyle ivme kazanacağını söylüyor" denildi. Gazetede görüşlerine yer verilen havacılık uzmanı Tolga Özbek, "Bu kadar yüksek irtifada uçabilen, orada çok uzun süre kalabilen ve gelişmiş kameralar taşıyabilen çok az drone var" ifadelerini kullandı.