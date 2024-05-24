Adana’da yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

Adana'da sağanak yollar göle çevirirken, işlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar mahsur kaldı.

Sabah erken saatlerde başlayan sağanak hayatı felç etti, trafik kilitlendi. Yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok bulvar ve cadde göle döndü. Bazı evlerin balkon giderleri taştı.

Balkonda su birikintisi oluştu. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.