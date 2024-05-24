Haberler Gündem Haberleri Ankara, Uluslararası Adalet Divanı’nın "İhtiyati Tedbir" kararından memnun
Giriş Tarihi: 24.5.2024 19:28 Son Güncelleme: 24.5.2024 19:40

Ankara, Uluslararası Adalet Divanı’nın "İhtiyati Tedbir" kararından memnun

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail’in Gazze’de Refah’a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Kararın süratle yerine getirilmesinin altını çizen Bakanlık, "BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

ANKARA
Ankara, Uluslararası Adalet Divanı’nın İhtiyati Tedbir kararından memnun

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'ne üzerine düşeni yapması için çağrıda bulunuldu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

Uluslararası Adalet Divanı'nın, İsrail'in Gazze'de Refah'a yönelik saldırılarını durdurmasına ve Refah sınır kapısını insani yardımlara derhal açmasına hükmeden ihtiyati tedbir kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Dünyada hiçbir ülke hukukun üstünde değildir. Divan'ın aldığı tüm kararların İsrail tarafından süratle yerine getirilmesini bekliyoruz. Bunu teminen, BM Güvenlik Konseyi'ni üzerine düşeni yapmaya davet ediyoruz.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara, Uluslararası Adalet Divanı’nın "İhtiyati Tedbir" kararından memnun
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA