CHP’li Kemer Belediyesi’nde rüşvet tutuklaması

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca, şubat ayında Kemer Belediyesi'nde bir işyerinin sahibi E.P.'ye verilen ruhsat ile ilgili ruhsat işlemleri yapılırken haksız maddi menfaat temin edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, o dönemde Kemer Belediye Başkan Vekili de olan eski Meclis Üyesi M.T. ve yine o dönem Ruhsat Denetim Müdürü Vekili olan belediye personeli B.B., ile S.H., S.I. ve S.P. isimli şahıslar Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Adliye'de savcılık sorgusunun ardından nöbetci mahkemeye sevk edilen Eski Meclis Üyesi M.T. ile belediye personeli B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi Diğer 3 şüpheliden 1'i savcılık tarafından serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.