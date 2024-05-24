Emekçi ayakta başkan sessiz

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, göreve gelir gelmez Tunç Soyer tarafından son dönemde işe alınan 71 işçinin işine son verdi. İşine son verilen İZENERJİ ve İZDOĞA işçileri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makamının bulunduğu Kemeraltı'ndaki Egemenlik Evi önünde oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi olumsuz hava şartlarına rağmen dün de devam etti. İşten çıkarılan işçiler Tugay'a işe iade taleplerini yineledi.İşçilerden Yakup Yıldırım "Personel fazlalığı gerekçe gösterildi. Biz fazlalık personel olduğumuzu düşünmüyoruz. Bölümlerimizde gereğinden fazla mesai yaptık. Seçim sonrası işe alındığımız için mağdur olduğumuzu düşünüyorum. 15 gün sonra düğünüm var. Herkesin çeşitli problemleri var. Eşimle ayrılma noktasına geldim. Kredi borcum var. Mağduruz, Cemil Başkan'ın sesimizi duymasını istiyoruz. 25 yaşındayım. Cemil Başkan, seçim sürecinde gençlerin önünü açacağını söylemişti. Kendisinden bizlerin de yolunu açmasını talep ediyoruz" dedi. İşçilerden Ercan Karasu ise, "Evli ve 4 çocuk babasıyım. Evim kira, 15 Mart'ta İZSU'da göreve başladım. İşimize geri dönebilmek umuduyla buradayız. Başka bir talebimiz yok. Fazlalık personel değiliz. Bir telefonla işten çıkarıldığımızı öğrendik. Sonuna kadar direneceğiz. İnşallah başkanımız yaşadığımız mağduriyeti görür, sesimizi duyar" açıklamasını yaptı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçi krizinden sonra şimdi de memurların toplu sözleşme krizi patlak verdi. Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan 6 bin 100 memurun örgütlü olduğu Tüm Bel Sen'in 'Toplu iş sözleşmesi masasına oturalım' çağrısına büyükşehir belediye yönetimi sessiz kaldı. Büyükşehir'in toplu sözleşme çağrısına cevap vermemesi yetkili sendikanın tepkisine neden oldu. Sendika eylem kararı alırken, sendika Ramazan Bayramı ve 1 Mayıs ikramiyelerinin ödenmesini talep etti.