Haklarında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne, İ.G, T.A., S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı araçla ölümlü kazaya yol açan oğlunu önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçıran Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiği gerekçede "1 Mart saat 23.20'de, İstanbul'da Belgrad Ormanı'na doğru Davutpaşa Karayolu'nda, 5 kurban araçlarını kenara çekip arızalanan ATV'lerini tamir etmeye çalışırken, aynı yolda araç kullanan şüpheli Cihantimur, kurbanların ve ATV araçlarının bulunduğu kalabalığa çarptı. Trafik kazası sonucunda kurbanlardan biri hayatını kaybetti ve iki kurban yaralandı. Şüpheli Timur, suçun işlendiği tarihte 16 yaşındaydı" denildi.Eylem Tok için oğlunu yurtdışına çıkardığı belirtilerek "Oğlu Timur Cihantimur, Eylem'in adına kayıtlı bir aracı İstanbul'daki Belgrad Ormanı yönünde sürerken, aynı yolda bozuk bir ATV'yi tamir etmeye çalışan 5 kişiye çarptı. Eylem, 2 Mart 2024 tarihinde oğlunun Türkiye'den kaçmasına yardımcı oldu. Eylem ve oğlu, uçakla Mısır'a gittiler. Elde edilen bilgilere göre, şüpheli ve oğlu Mısır'dan ayrıldılar" denildi.