İETT otobüsündeki ani fren savcılıkta!

Üsküdar'da 8 Mart 2023 günü otobüs durağında bekleyen yolcu Mine E.(68), Ayhan Ü.(54)'nün kontrolündeki İETT otobüsüne bindi. Bir süre geçtikten sonra seyir halindeki İETT otobüsünde hareketli dakikalar yaşandı.

ANİ FREN ANİ YARALANMA

İddiaya göre otobüs şoförü Ayhan Ü., seyir halindeyken ani bir fren yaptı. Bunun üzerine tüm yolcular korku ve panikle tepki gösterirken Mine E. ise kafasını çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı kadın, sinir krizi geçirdi. Hastanedeki tedavisinin ardından soluğu savcılıkta aldı.

"ÖNÜME ARAÇ ÇIKINCA MECBUR KALDIM"

Mağdur kadının şikayeti sonucu başlatılan soruşturmada savcılık, şüpheli İETT şoförünün ifadesine başvurdu. Olay günü trafikte seyir halindeyken otobüsün önüne ani bir araç çıktığını ileri süren Ayhan Ü., araca çarpmamak için fren yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

KAZA TESPİT TUTANAĞI "KUSURLU" DEDİ

Trafik kaza tespit tutanağına göre ise şüpheli şoförün aracın hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uyduramadığı belirtilerek şüpheli Ayhan Ü.'nün kusurlu olduğu vurgulandı.

YARALI YOLCU VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ UZLAŞTIRMA AŞAMASINDA

Savcılık, şüphelinin işlediği iddia edilen "Taksirle yaralanmaya neden olma" suçunun uzlaştırma kapsamında kalan bir suç olmasından kaynaklı dosyayı Uzlaştırma Büro'ya gönderdi. Şüpheli şoför ve yaralanan yolcunun uzlaşıp uzlaşamayacağı ise merak konusu oldu.