İsrail’de öldürülen imam toprağa verildi

Kudüs'te geçen 30 Nisan'da, İsrail polisi tarafından öldürülen 4 çocuk babası Şanlıurfalı imam Hasan Saklanan'ın cenazesi, İsrail'in adli soruşturmayı tamamlamasının ardından bu sabah Tel Aviv Büyükelçiliği'nce teslim alındı. Saklanan'ın cenazesi, dün sabaha karşı havayoluyla Ürdün üzerinden Türkiye'ye, oradan da Şanlıurfa'ya getirildi. GAP havaalanından alınan cenaze Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Haliliye ilçesine bağlı Kepez Kırsal Mahallesi Camii'nin imamı olan Saklanan'ın cenazesini, babası Ramazan, annesi Ferha ve eşi Fatma Saklanan karşıladı. Buradan Adli Tıp Kurumu'na götürülen Saklanan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Eyyüp Peygamber Camii'ne götürüldü. Saklanan, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eyyüp Peygamber Camii avlusundaki mezarlığa defnedildi.