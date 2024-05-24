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Giriş Tarihi: 24.5.2024 09:30

Milli Savunma Bakanı Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın hazırlıklarını denetledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29-30 Mayıs'ta İzmir'de gerçekleştirilecek EFES-2024 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü hazırlıklarını yerinde denetledi.

AA
Milli Savunma Bakanı Güler, EFES-2024 Tatbikatı’nın hazırlıklarını denetledi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, denetlemede Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun bulunduğu belirtildi.

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Milli Savunma Bakanı Güler, EFES-2024 Tatbikatı'nın hazırlıklarını denetledi
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