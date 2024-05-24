Seçime 35 gün kala 2 milyar borç takmış

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart öncesindeki borç durumunun yer aldığı afişi Antakya ilçesi EXPO alanı içerisinde bulunan ve belediye başkanlığı makamının yer aldığı binaya astı.Koltuğu CHP'li Lütfü Savaş'tan devralan AK Partili Mehmet Öntürk, 7 milyar 559 milyon TL borcun yer aldığı görseli, belediyeye ait sosyal medya hesaplarından da paylaştı. Paylaşılan borç görseli depremzede vatandaşların tepkisini çekti.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 45'i gazeteci 76 kişiye milyonlarca liralık "Ballı Roma" turuna göndermede bulunan Başkan Mehmet Öntürk, "Bizim bırakın Roma'ya İskenderun ilçesine gidecek ne paramız ne de aracımız var. Şehrimizde yapacak çok işimiz, gelen konuklarımıza sıcak çorbamız ve muhabbetimiz var. Milletimize ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getireceğiz" diye konuştu.